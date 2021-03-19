Kale'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Malatya'nın Kale ilçesinde belediye koordinasyon toplantısı yapıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde belediye koordinasyon toplantısı yapıldı.
Kale İlçe Belediye Başkanlığınca Kale Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.
Kale'de yol, altyapı, sosyal ve kültürel alanlarda 2021 yatırımlarının görüşüldüğü toplantıda, mahalle muhtarlarının sorunları ve istekleri alınarak, yapılacak hizmetler hakkında bilgi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur