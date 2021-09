Kale'de Kaymakam Bıçak ve Belediye Başkanı Koca'dan mahalle ziyaretleri

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Belediye Başkanı Murat Koca, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Uyanık, Akça ve Akuşağı mahallelerini ziyaret etti.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Belediye Başkanı Murat Koca, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Uyanık, Akça ve Akuşağı mahallelerini ziyaret etti.

Söz konusu mahallelere giden Abdulselam Bıçak ve Murat Koca, mahalle muhtarları ve vatandaşların isteklerini dinledi, götürülecek hizmetler konusunda bilgiler verdi.

Yaşlı ve hastaları da ziyaret eden Bıçak ve Koca, kaymakamlık ve belediye ile diğer resmi kurumların her an, herkese açık oluğunu ifade ederek, mevcut imkanlar dahilinde sorunların çözümü için her türlü imkan ve gayretin kullanılacağını belirttiler.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili Fatih Yücel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur