Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi
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Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:02

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre misina ağ ele geçirildi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre misina ağ ele geçirildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde 6 parça halinde 1700 metre misinadan yapılmış ruhsatız ağa rastlanıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Avcılık Birimi personeli tarafından ağa el konulurken, ağlara takılan altı farklı türdeki yüksek ticari değeri bulunan çok sayıdaki balıklar Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Mustafa Candaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin av yasağı döneminde daha da arttırılacağını belirten Cantaş, "sürdürülebilir balıkçılık" için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi
Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi
Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi
Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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