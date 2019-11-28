Kale'de ev yangını maddi hasara neden oldu

28.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:07

Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde Nurettin Uran'a ait müstakil ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın evde maddi hasara yol açtı.

Kaynak: AA