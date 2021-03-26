Kale'de eTwinning Projesi etkinliği yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde eTwinning projesi kapsamında P4C gülümseten düşünce etkinliği yapıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde eTwinning projesi kapsamında P4C gülümseten düşünce etkinliği yapıldı.

Kale ilçesi İzollu İlkokulu anasınıfı 4-6 yaş grubu öğrencileri ve anasınıfı öğretmeni İlknur Uğur tarafından minik öğrencilerin merak duygularını gidermeleri, eğlenerek düşünmeleri, araştırarak öğrenmeleri, öğrendiklerini rahatça ifade edebilmeleri ve el becerilerini geliştirebilmeleri için proje kapsamında etkinlik düzenlendi.

Proje doğrultusunda minikler P4C gülümseten düşünce etkinliğinde, fıkra ve hikaye kahramanlarının dolgu oyuncaklarını yaparak kahramanları canlandırıp düşünce temelli oyunlar oynadı, fıkra ve hikaye kahramanları hakkında bilgiler edindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur