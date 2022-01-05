Kale'de "En Çok Ben Okuyorum" etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kale'de "En Çok Ben Okuyorum" etkinliği düzenlendi

Kale'de
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Kale Kaymakamlığı, "En Çok Ben Okuyorum" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Kale Kaymakamlığı, "En Çok Ben Okuyorum" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Bent Ortaokulundaki etkinlikte konuşan yazar Nilüfer Zontul Aktaş, okuyan insanın hayal dünyasının ve ufkunun genişlediğini belirterek, her kitabın zihinde ve yürekte ayrı ayrı izler bıraktığını ifade etti.

Aktaş, çocuklar ve aile bireylerinin okuma alışkanlığı kazanmaları ve okullarda okuma kültürü oluşturulması için başlatılan projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Söyleşinin ardından yazar Aktaş, öğrencilerin okuduğu kitaplarını imzaladı.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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