Kale'de çapa motoru devrildi: 1 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
11.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:02
Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Remzi İpek'in (58) kullandığı çapa moturu, Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi'nde bahçe yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü Remzi İpek, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
İpek'in kaburgalarında kırıklar bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA