Kale'de Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.



MASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kale ilçesinde maliyeti 4 milyon lira olan 39 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları sürüyor.



MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, ilçe genelinde yatırımlar yaptıklarını 19 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladıklarını ve devam eden projelerinde bulunduğunu aktardı.



Özdemir, "Kumluyazı Mahallesi'nde 6 bin 900 metrelik içme suyu altyapı çalışmamız son aşamada. Maliyeti 550 bin lira olan 1 adet su deposu inşa ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 12 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmaları planlıyoruz. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yatırımlarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, il genelinde sağlam, modern bir altyapı oluşturarak, içme suyu ve kanalizasyon altyapı sıkıntılarını en aza indirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.