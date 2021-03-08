Kale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Kale Belediyesi ve AK Parti Kale İlçe Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla program düzenlendi.

Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Topalan ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın memurlara karanfil dağıttı.

Başkan Vekili Ayaz, kadınlar bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Doğumdan ölüme kadınlar hayatın merkezindedir. Pek çok güzelliğin yaşanması kadınlar sayesindedir. Hakları ödenmeyecek olan başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur