Kale'de 309 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde evleri zarar görenler için yapılan 309 konut hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem konutları noter huzurundaki kura çekilişiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Aydın Baruş, Kale ilçesi İzollu İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, depremin birinci yıl dönümüne yakın bir zamanda Kale ilçesinde de toplu konutların teslimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Baruş, "Şu anda 4 ilçede hala devam eden 3 bin 694 konut inşaatımız var, teslim edilenlerle birlikte. Pütürge ilçesinde 208 konutu teslim etmiştik. Bugün de 309 konutu Kale ilçemizde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu konutlardan hak sahibi olan vatandaşlarımız öncelikli olmak suretiyle yararlanıyor. Daha sonrasında ise inşallah sosyal konut kapsamında kalan konutlarda diğer vatandaşlarımız istifade edecekler." ifadesini kullandı.

Vali Baruş, Kale ilçesinde 214 köy evinin inşaatının ise devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun da konuşma yaptığı törene Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, siyasi parti temsilcileri, TOKİ temsilcileri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik