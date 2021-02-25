"Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi"nde hak sahiplerine ödeme yapılıyor

Niğde'de "Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi"nde anlaşmaya varılan hak sahiplerine ödemelerin başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve TOKİ işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında anlaşma yapılan ve tapu devri gerçekleştirilen hak sahiplerinin nakit uzlaşma bedelleri TOKİ tarafından Ziraat Bankası Niğde Şubesi'ne isimlerine açılan hesaplara yatırılıyor.

Diğer hak sahiplerinin ödemeleri ise belirlenen program dahilinde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul