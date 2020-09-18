Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya'nın Kale Belediye Başkanı Murat Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:16

Malatya'nın Kale Belediye Başkanı Murat Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 günlük karantina süreciyle tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabb'im bütün hastalara şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Orhan Yoldaş
Orhan Yoldaş
AA Editörü
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