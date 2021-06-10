Kale Banyo ve Çanakkale Seramik'e Social Media Awards'tan ödül
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Kale Banyo ve Çanakkale Seramik'e Social Media Awards'tan ödül

Kale Banyo ve Çanakkale Seramik'e Social Media Awards'tan ödül
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Kaleseramik, markaları Kale Banyo ve Çanakkale Seramik ile sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021'de 4'üncü kez zirvede yer aldı.

Kaleseramik, markaları Kale Banyo ve Çanakkale Seramik ile sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021'de 4'üncü kez zirvede yer aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021 ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği yarışmada Kale Banyo ve Çanakkale Seramik, yine ödül kazanarak zirvedeki yerlerini korudu.

Kale'nin "Evin Senin Dünyan, Dünyan Senin Evin" misyonu doğrultusunda başlattığı #İyiBakDünyana hareketini sahiplenen Çanakkale Seramik ve Kale Banyo markaları, özellikle salgın sürecindeki çalışan, paydaş ve toplum sağlığını öncelikleyen eğitici içerikleri ve doğa dostu paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazandı.

"Seramik" kategorisinde zirve yine değişmedi

Tasarımı teknolojiyle buluşturduğu akıllı çözümleri banyolara taşıyan Kale Banyo ve şık, yenilikçi, trend ürünleri tüketiciyle buluşturan Çanakkale Seramik, bu yıl da zirvede yer alarak 4'üncü kez sosyal medyanın kendi kategorilerindeki en başarılı markaları oldu.

SocialBrands'in Veri Analitiği Ödülleri bölümü "Seramik" kategorisinde sosyal medyadaki performanslarıyla Çanakkale Seramik birinciliği alıp altın ödülün sahibi olurken, Kale Banyo da aynı kategoride ikinci olup gümüş ödüle layık görüldü.

Social Media Awards Turkey 2021'e 1 Nisan 2020 ila 1 Nisan 2021 arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Yarışmanın ödüllendirme sistemi, "Jüri Ödülleri", "Veri Analitiği Ödülleri" ve "Grand Prix" olmak üzere 3 bölümden oluşurken, Veri Ödülleri'ndeki sıralamada BoomSonar'ın "Sosyal Medya Marka Endeksi" olan SocialBrands'in 30'dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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