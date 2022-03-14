Kale Banyo, tasarımlarına lotus banyo mobilyasını ekledi

Kale Banyo, fonksiyonelliği ve şık görünümü bir arada sunan tasarımlarına lotus banyo mobilyasını ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllara dayanan üretim tecrübesini lotusun modern ayrıntılarında sadelikle yorumlayan Kale Banyo, evlerinde yeniliğe yer açmak isteyenlerin tercihi olmayı amaçlıyor.

Kale Banyo'nun modern tasarım anlayışını sadelikle buluşturduğu yeni banyo mobilyası lotus, dekorasyon tutkunlarına geleceği bugünden yaşamaya davet ederken, her detayında yenilikçi bir tasarım sunan lotus serisi, yaşam alanlarında şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada yaşamak isteyenler için tasarlandı.

Bütünsel tasarım yaklaşımıyla tüketicilerin beğenisini kazanan Kale Banyo, banyo mobilyaları kategorisindeki tüm serilerini uyum içinde sunarak, banyolara yenilik getirmeyi hedefliyor.

Mat lake yüzeyi, dokunmatik kontrol sunan 2 farklı aydınlatma opsiyonu, Kalesinterflex seramik levhadan üretilen cam tezgah alternatifleriyle fark yaratan lotus serisi, Zero 2.0 parlak beyaz ve mat siyah çanak lavabo setlerini barındırıyor.

Serinin mat beyaz, mat siyah, mat gri lake renk seçenekleri bulunuyor.