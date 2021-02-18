Kale Banyo'dan yalın ve minimalist tasarım "Dove 2.0"
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Kale Banyo'dan yalın ve minimalist tasarım "Dove 2.0"

18.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:34
Kale Banyo'dan yalın ve minimalist tasarım

Kale Banyo'nun yeni nesil tasarım tasarım felsefesiyle geliştirilen Dove 2.0 klozetleri, yalın ve minimalist çizgileri ile banyolarında farklılık arayanlara hitap ediyor.

Kale Banyo'nun yeni nesil tasarım tasarım felsefesiyle geliştirilen Dove 2.0 klozetleri, yalın ve minimalist çizgileri ile banyolarında farklılık arayanlara hitap ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, pastel tonların, yalın ve minimalist hatlar ile buluştuğu Dove 2.0 klozetler, zarif çizgileri ve farklı renk alternatifleriyle banyoda uyum ve farklılık arayanların beğenisine sunuluyor.

Pastel tonlarının rahatlatıcı etkisini banyolara taşıyan Dove 2.0 serisindeki Ultra Slim Smart Kapak ile uyumlu "Mat Beyaz, Mat Antrasit, Mat Siyah, Siyah, Mat İnci, Mat Vizon ve Beyaz" seçenekleri arasından özgürce seçim yapılarak banyo stili tamamlanabiliyor.

Kir ve bakterilere karşı etkin koruma

Kale Banyo'nun tüm vitrifiye ürünlerine uyguladığı SmartHijyen teknolojisine sahip Dove 2.0 klozetler, kanalsız yapıları ve SmartYıkama teknolojisi ile kir ve bakterilere karşı etkin koruma sağlıyor. Ayrıca taharet musluğu entegreli (sıcak/soğuk termostatik) seçeneği ile de kullanıcıların seçimine sunuluyor.

Kale Banyo markalı lavabo, klozet ve klozet kapaklarında standart bir şekilde sunulan SmartHijyen teknolojisi ömür boyu koruma sağlıyor. SmartHijyen teknolojisinin içeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyon, mikropların hücre duvarlarına zarar vererek, DNA ve RNA yapılarını bozuyor. Bu da mikropların ölmesini sağlarken yeni mikropların oluşmasının önüne geçiyor.

Özel jet tipi yıkama sistemi SmartYıkama, suyu dışarı sıçratmadan her yere eşit yayarak yıkarken, özel menteşe sistemiyle çalışan Kale SmartKapak ise yavaş kapanır ve ses çıkarmaz ve tak-çıkar özelliği sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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