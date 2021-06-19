Kale Banyo'dan küçük banyolara özel çözümler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kale Banyo'dan küçük banyolara özel çözümler

Kale Banyo'dan küçük banyolara özel çözümler
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Kale Banyo, yeni banyo mobilyası serisi "Minimalist" ile küçük banyoları daha kullanışlı hale getirecek.

Kale Banyo, yeni banyo mobilyası serisi "Minimalist" ile küçük banyoları daha kullanışlı hale getirecek.

Kale Banyo'dan yapılan açıklamaya göre, metropollerin en önemli sorunlarından biri olan küçük metrekareli evlerin yanı sıra taşınabilir evler, karavanlar gibi salgın ile birlikte ortaya çıkan yeni yaşam alışkanlıklarını desteklemek için küçük banyolar için geliştirilen çözümler daha da önem kazanmış durumda.

Kale Banyo da bu talebi küçük banyolar için tasarladığı yeni mobilya serileriyle destekliyor ve tüketicilerin beklentilerine uygun çözümler sunuyor.

Kale Banyo'nun yeni banyo mobilyası serisi "Minimalist", küçük hacimli alanlarda kendine kolayca yer edinebiliyor.

"Minimalist" banyo mobilyasında, beyaz, hardal, mavi, lacivert ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, durabad kaplaması sayesinde ürünler su ve nemden etkilenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Boris Johnson Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kale Banyo'dan küçük banyolara özel çözümler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 12:14:23. #1.13#

title