Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı

Kale Banyo, banyo mobilyalarını ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kale Banyo, banyo mobilyalarını ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, banyolarda konfor, estetik ve işlevsellik ihtiyacına bütünsel çözümler sunan, ödüllü tasarımların sahibi Kale Banyo, değişimin enerjisini evlerine taşımak isteyen tüketicilere, hayata geçirdiği yeni bir kampanya ile destek oluyor.

"Evinize iyi bakmaya banyonuzdan başlayın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kale Banyo, birbirinden tarz, kullanışlı banyo mobilyalarını, ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kampanyayla tüketicilere, Kale Banyo'nun tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren banyo mobilyaları ile şık banyolar tasarlama fırsatı sağlanıyor. Kale Banyo, yaşanılan mekanın özelliklerine göre farklı çözüm önerileri sunduğu seçkin koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

Tüketiciler, 24 Mayıs-31 Ağustos'ta Kale satış noktalarına uğrayarak estetik ve kullanışlı banyo mobilyalarına ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla sahip olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt