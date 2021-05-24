Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı

Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Kale Banyo, banyo mobilyalarını ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kale Banyo, banyo mobilyalarını ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, banyolarda konfor, estetik ve işlevsellik ihtiyacına bütünsel çözümler sunan, ödüllü tasarımların sahibi Kale Banyo, değişimin enerjisini evlerine taşımak isteyen tüketicilere, hayata geçirdiği yeni bir kampanya ile destek oluyor.

"Evinize iyi bakmaya banyonuzdan başlayın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kale Banyo, birbirinden tarz, kullanışlı banyo mobilyalarını, ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Kampanyayla tüketicilere, Kale Banyo'nun tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren banyo mobilyaları ile şık banyolar tasarlama fırsatı sağlanıyor. Kale Banyo, yaşanılan mekanın özelliklerine göre farklı çözüm önerileri sunduğu seçkin koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

Tüketiciler, 24 Mayıs-31 Ağustos'ta Kale satış noktalarına uğrayarak estetik ve kullanışlı banyo mobilyalarına ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla sahip olabiliyor.

Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı
Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı
Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Burcu Biricik Meltem Miraloğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kale Banyo'dan evlerini yenilemek isteyenlere ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:19:12. #1.15#

title