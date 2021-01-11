Kale Banyo, Avrupa Su Etiketi belgesini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kale Banyo, Avrupa Su Etiketi belgesini aldı

11.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:53
Kale Banyo, Avrupa Su Etiketi belgesini aldı

Kale Banyo, dünya su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek düşüncesi ile hayata geçirilen Avrupa Su Etiketi (European Water Label) belgesini aldı.

Kale Banyo, dünya su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek düşüncesi ile hayata geçirilen Avrupa Su Etiketi (European Water Label) belgesini aldı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kale Banyo, yenilikçi ürünleri ile banyolarda çevre dostu akılcı çözümler üretmeye devam ediyor. Kale Banyo, sunduğu akıllı çözümlerle armatür ve bataryalarında tüketicilerin vazgeçilmezi olan ergonomi, su tüketimi, dayanıklılık, hijyen, debi miktarı gibi birçok özelliği bir arada sunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyan su tasarrufu konusunu önemseyen Kale Banyo, bunu daha da ileriye taşıyarak Avrupa Su Etiketi belgesini aldı.

Kale Banyo'nun tasarrufa yönelik, çevreci ve yenilikçi tasarımları artık Avrupa Su Etiketi ile tüketicilere, ürünlerin ne kadar su ve enerji kullandığını gösterecek.

Etiket; Kale Banyo'nun Mare, Trevi, Verde, Nova, Sempre, Basics serilerinin lavabo, mutfak ve yüksek lavabo bataryaları, yerli üretim fotoselli armatürler Inova, Reno, ve Sempre gibi yüksek lavabo bataryaları ile tüm Cold Start ürünlerinde kullanılacak.

Honeycomb akış düzenleyicisi sayesinde suyu hava ile karıştırarak, sessiz ve mükemmel bir akış kalitesi sağlayan yerli armatürler ve Cold Start ürünler dakikada 5 litre, yerli fotoselli armatürler ise 1,9 litre gibi düşük su tüketimi ile su tasarrufuna büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kale Banyo, Avrupa Su Etiketi belgesini aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:56:21. #1.14#
title