Kale Banyo, Avrupa Su Etiketi belgesini aldı

Kale Banyo, dünya su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek düşüncesi ile hayata geçirilen Avrupa Su Etiketi (European Water Label) belgesini aldı.

Kale Banyo, dünya su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek düşüncesi ile hayata geçirilen Avrupa Su Etiketi (European Water Label) belgesini aldı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kale Banyo, yenilikçi ürünleri ile banyolarda çevre dostu akılcı çözümler üretmeye devam ediyor. Kale Banyo, sunduğu akıllı çözümlerle armatür ve bataryalarında tüketicilerin vazgeçilmezi olan ergonomi, su tüketimi, dayanıklılık, hijyen, debi miktarı gibi birçok özelliği bir arada sunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyan su tasarrufu konusunu önemseyen Kale Banyo, bunu daha da ileriye taşıyarak Avrupa Su Etiketi belgesini aldı.

Kale Banyo'nun tasarrufa yönelik, çevreci ve yenilikçi tasarımları artık Avrupa Su Etiketi ile tüketicilere, ürünlerin ne kadar su ve enerji kullandığını gösterecek.

Etiket; Kale Banyo'nun Mare, Trevi, Verde, Nova, Sempre, Basics serilerinin lavabo, mutfak ve yüksek lavabo bataryaları, yerli üretim fotoselli armatürler Inova, Reno, ve Sempre gibi yüksek lavabo bataryaları ile tüm Cold Start ürünlerinde kullanılacak.

Honeycomb akış düzenleyicisi sayesinde suyu hava ile karıştırarak, sessiz ve mükemmel bir akış kalitesi sağlayan yerli armatürler ve Cold Start ürünler dakikada 5 litre, yerli fotoselli armatürler ise 1,9 litre gibi düşük su tüketimi ile su tasarrufuna büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip