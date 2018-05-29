Emre Belözoğlu, Hakem Halil Umut Meler'i Bombaladı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." dedi.

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın 16'dan 10 maça düşen cezasını da değerlendiren Emre, şöyle konuştu:

"ARDA CEVABI SAHADA VERECEKTİR"

"Bu kadar yüksek bir cezanın verilmesini hakkaniyetli ve doğru bulmuyorum. Arda bir değerdir. Arda'nın hataları da vardır ama ülkemizde iyi futbolcu yetişmiyor. Büyük futbolcu hiç yetişmiyor. Çok fazla jenerasyonla oynadım, Arda'nın kıymetini bilmeliyiz. Arda'nın da herkese cevap vereceği yerin saha olacağını bilmesi gerekiyor. Arda'nın hatalar yaptığını ama ona da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Arda gelecek sezon sahada herkese bu cevabı verecektir, eleştiriler de bitecektir. Sezon başında inşallah 4 Avrupa maçı oynayacağız. O 4 maçta Arda ses getirecek oyunlar oynarsa, 8 haftalık cezanın bitmesini iple çekeriz."

"HALİL UMUT MELER'İ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Emre Belözoğlu, "Şampiyonluğun kırılma maçı hangisiydi?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Özellikle deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylememiz gerekiyor. İlk defa bu cümleleri kuracağım. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. O günkü Halil Umut Meler'i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orda çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük. Galatasaray galibiyeti hak etti. Galatasaray maçı ve içerdeki Sivas beraberliğimiz şampiyonluğu belirledi. Oyuncu profili olarak rakiplerimize yakınız ama camia olarak gerideyiz. Hakem, taraftar, medya bunlar da şampiyonlukta etkin rol oynar. Bunları net hissetmedik. Her sene üstüne koyuyoruz. Gelecek sene bu zamanlarda belki bir röportaj yapıp, şampiyonluğun nasıl geldiğini konuşuruz."

"ŞAMPİYONLUKLA BIRAKIRSAM MUHTEŞEM VEDA OLUR"

Deneyimli futbolcu, kulüp başkan Göksel Gümüşdağ'ın "Emre'nin bırakmasını istiyorum" açıklamasından 2 gün sonra sözleşmesinin uzatılmasını ise "Sayın başkanımız, beni bazen benden fazla düşünen bir ağabeyimdir. Saha içindeki hal ve tavırlarımdan en başta o rahatsız oluyor. Aramızdaki hukuka binaen açıklamalar yaptı. Bırakmamı isteselerdi yine bu ailenin içinde kalacaktım. Başkanla bu konuyu hiç konuşmamıştık, görüşmemizden 1 gün önce televizyonda böyle bir bağlantı olunca bazı yanlış anlaşılmalar oldu." sözleriyle açıkladı.

Kendinde en az 1 sene daha futbol oynayabilecek gücü hissettiğini aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlukla futbolu bırakırsam mükemmel bir veda olur. Bazı şeyleri tadında ve zirvede bırakmak önemli. Büyük konuşmak istemiyorum ama büyük ihtimalle bu sene son senem olur. 37-38'li yaşlarda futbol oynamak kolay değil. İki-üç yaş küçük arkadaşlarımı halı sahaya çağırıyorum, halı sahaya bile gelmiyorlar." şeklinde konuştu.

"DERVİŞ OLDUĞUMU İDDİA ETMİYORUM"

Emre Belözoğlu, "Saha içinde yaptığınız agresif hareketler tepki alıyor..." sözleri üzerine ise, şu ifadeleri kullandı:

"Tepki olacaktır. 12-13 yaşında neysem aynı devam ediyorum. Sahada duygularını kontrol edemeyen ama samimi biriyim. Bunu değiştirmeye çalıştığım çok zaman oldu. Performansıma olumsuz yansıdığı dönemler de oldu. Hatalarımdan dolayı da özür dilemekten hiç geri durmadım. Pişman olduğum çok şey oldu. Ama bu benim, insanız, başarıya giderken sırtınızda yük hissediyorsunuz, bazen doğru kararlar veremiyorsunuz. Hiçbir zaman derviş olduğumu iddia etmedim. Hataları bilinçli, birilerini acıtmak, üzmek, haksız bir kazanç elde etmek için yapıyorsak bunda sıkıntı var. Bu saydığım hiçbir şeyi hayatım boyunca yapmadım. Ben olduğum için yaptım."

"22 YILDA KİMSEYE ÜSTTEN BAKMADIM"

"Hakkınızda en fazla yapılan yorumlar, 'Saha dışında tanısanız çok seversiniz' ve buna bağlantılı olarak 'Banane saha dışından, oturup birlikte sohbet mi edeceğiz.' Bu yorumlara katılıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sahanın dışında da birisi bana arkadan tekme atsa, sırtıma tükürse aynı şeyler olabilir. Sahada bazen hak etmediğiniz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Sizden yaşça küçük hakemlerin tavırları olabiliyor. Sahanın içinde kimse kimseyi birbirinden üstün görmemeli. Hakem de dahil. 22. senem oldu kimseye üstten bakmadım, kimseyi de üstün görmedim. Emre Belözoğlu olduğu için başka karar verilmemeli. Emre olmayınca daha adil davranılmamalı. Özellikle son 5-6 haftada Başakşehir'de bunu hissettim. Bu da bende ciddi bir rahatsızlık oluşturdu. İnsanlar beni televizyon ve gazetelerden görüyorlar. Tasvip edilmeyen davranışlarım olduğunda insanların benimle alakalı olumsuz düşüncelerinin oluşması çok doğal."

"BİRÇOK KARAR, BEN OLDUĞUM İÇİN VERİLMİYOR"

Medipol Başakşehir Kaptanı, "Emre Belözoğlu hakemler tarafından kollanıyor" iddiaları hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Hakemlerle ne konuştuğumu çok iyi biliyorum. Hakemlerin rahatsız olduğu konuların da farkındayım. Hakemlerle konuşurken ağzımdan kesinlikle kötü bir şey çıkamaz. Çünkü federasyonun görevli kıldığı kişi o. Hakeme gidip hakaret edersen, kim olursanız olun sizi cezalandırır. Ben konuşurken mimiklerim öyle algılandığı için sanki hakemler beni koruyormuş gibi bir algı oluşabiliyor. Ben tamamen tersini düşünüyorum. Birçok kararın ben olduğum için verilmediğini, birçok kararın da ben olduğum için verildiğini düşünüyorum. O yüzden hayatımda ilk kez bir hakemin ismini verdim. Hayatım boyunca haketmediğim bir şey istemedim ama haketmediğim birçok şeye maruz kaldım. Çoğu hakeme sevgim var ama son 5-6 haftalık periyotta çok etkilendiler. Niyetlerinden gram şüphem yok ama kulübümüz üzerinde ben merkezli, Fenerbahçe'de olduğu gibi, bir algı oluşturuldu ve onlar da bundan etkilenmediler desem yalan olur."

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

Sezonu da genel olarak değerlendiren Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın hakettiği bir şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Emre, "Galatasaray şampiyonluğu haketti. İçeride bütün rakiplerini yendi. Şampiyonluğu hak etmeyerek kazanamazsınız. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray sezona çok iyi başladı ve bitirdi. Bunu iyi yapan takım şampiyon olur." dedi.

Eski takımı Fenerbahçe'nin performansını da değerlendiren deneyimli futbolcu, "Aykut Kocaman bu ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Aykut Hoca rakiplerini yakalayabileceği durum olduğunu söylediğinde ya da Galatasaray'ın puan farkının suni olduğunu söylediğinde insanlar ne yazık ki olay gerçekleşmeden inanmak istemiyorlar. Bu sene hemen hemen her kadro birbirine yakındı. Fenerbahçe kendi sahasında bizim gibi çok puan kaybetti. Galatasaray bu hatayı yapmadı. Beşiktaş iki kulvarda gitti bu kolay değildir, bunun sıkıntılarını yaşadılar. En motive olan takım ipi göğüsledi." yorumunda bulundu.