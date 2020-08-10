Kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
10.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:12
Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Germencik Spor Stadında yürüyüş yapan İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, bir kedinin kale ağlarına sıkıştığı ve çıkamadığını görerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin ağın iplerini keserek kurtardığı kedi, kurtulduktan sonra kaçarak uzaklaştı.
Kaynak: AA