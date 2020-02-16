Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor

16.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:59

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırıyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri görmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırdı. Yaşanacak olumsuz bir durumun önünde geçmek için gerçekleşen çalışmada mini kar küreme araçları da kullanıldı.



Kısa sürede kar ve buzlardan arındırılan kaldırımlardan dolayı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA