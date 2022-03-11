Kaldırımlarda buzlanmaya karşı solüsyon uygulandı - Haberler

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Kaldırımlarda buzlanmaya karşı solüsyon uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaldırımlarda buzlanmaya karşı solüsyon uygulandı

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı ile birlikte, Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana arterlerdeki kaldırımlarda solüsyon çalışması yaptı.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı ile birlikte, Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana arterlerdeki kaldırımlarda solüsyon çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı uyarları sonrasında Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda yaptıkları solüsyon çalışması ile kar yağışı sonrasında oluşabilecek buzlanmaların önüne geçti. İki ekip halinde Atatürk Bulvarı, FSM Bulvarı, Zafer Meydanı, Erdoğan Atasoy Caddesi kaldırımlarında ve Cumhuriyet Caddesi'nde çalışan ekipler, solüsyon uygulaması ile kaldırımların buzlanma riskini en aza indirdi. - KÜTAHYA

Kaldırımlarda buzlanmaya karşı solüsyon uygulandı

Kaldırımlarda buzlanmaya karşı solüsyon uygulandı

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, kar, Yerel, Haberler

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