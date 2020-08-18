KALDIRIMLARA SATILIK- KİRALIK ARAÇ KONULMAYACAK.. YAYALAR MEMNUN, GALERİCİLER SIKINTILI Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç koymak yasaklanıyor.

Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç koymak yasaklanıyor. Yeni düzenlemeyle yol ve kaldırım işgaline neden olan satılık ya da kiralık araçlar artık kaldırımları işgal edemeyecek. Karar sonrası bazı ilçelerde denetimler başladı. Satılık araçlarını kaldırıma koyarak teşhir eden Bayrampaşa'da bir oto galeri firmasının araçları, zabıta memurları tarafından kaldırıldı. Firma sahibi Mertcan Aydın, "1 hafta koymayacağım, 10 gün koymayacağım sonra 11'inci gün mecbur koyacağım. Ben buradan ekmek yiyorum sonuçta" dedi.

Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç koyulmayacak. Yeni düzenleme ile vatandaşın da tepkisini çeken ve yayaların kaldırımı kullanmalarını da zorlaştıran satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak olan kararı bazı vatandaşlar kararı yerinde bulurken, oto galeri işleten firma sahipleri ise karardan dert yandı. Bayrampaşa'da bir oto galeri işleten Mertcan Aydın, " Araba koyma olayı sadece galericiler için geçerli değil. Burada herkes kendi binasının önüne arabasını çekiyor. Şimdi siz geldiniz burada uygulama yapıldı. Yarın yine aynı olacak burası. Ben sonuç olarak gelip uyardıkları için koyamayacağım. Ama mecbur ben burada ekmek yediğim için 1 hafta koymayacağım, 10 gün koymayacağım sonra 11'inci gün mecbur koyacağım ben buradan ekmek yiyorum sonuçta."

"KALDIRIMDAKİ TÜM ARAÇLAR ÖNCE ENGELLİLERİ ZORA SOKUYOR"Yeni çıkan düzenlemeyle özellikle engelli yayaların biraz daha rahatlayacağını söyleyen çevre sakinlerinden Gökmen Dursun ise, kararı desteklediğini söyledi. Dursun, "Yani bence bu güzel bir düzenleme. Kaldırımları hepimiz yaya olarak kullanmak istiyoruz. Bazı yerlerde büyük sıkıntılar oluyor. Sadece galericiler değil gördüğünüz gibi birçok firma da araçlarını kaldırıma bırakıyor. Bu hem yaya olarak bizim kaldırımları kullanmamızı engelliyor hem engellilerimizin işlerini çok zora sokuyor. Aynı zamanda mesela çocuklu aileler var. Yoldan yürümek zorunda kalıyorlar bebek arabalarıyla. Bu da daha büyük tehlikelere yol açıyor. Bunların bir düzenlemeye gitmesi bence faydalı olacak. Kararın sonuna kadar arkasındayım" şeklinde konuştu.

"BİR GALERİ SAHİBİ OLARAK KARARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"30 yıldır otomotiv sektöründe olduğunu ifade eden Ahmet Öztürk ise, "Gayet memnun olduk. Geç bile kalındı. Çünkü kaldırımlar doluyor, yollarda insanlar yürüyemiyor, arabalar kaza yapıyor. Vatandaş satılık yazısını asıp gidiyor, sonra peşinden büyük bir araç gelince o yoldan geçemiyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani güzel oldu gerçekten destekliyorum bu kararı. Kaldırıma koymasınlar. Bakın ben araçlarımı içeriye aldım. 10 tane sığdı. Burada hallediyorum. Dışarıya araba çekmiyorum yani. Herkes karar ne ise ona uysun. Daha iyi olacaktır bu şekilde diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZE ARACIMIZI KOYACAK OTOPARK GÖSTERSİNLER"

Aracını koyacak yer bulamadığını söyleyen çevre sakinlerinden Serkan Ören ise İstanbul'daki otoparkların az olmasından dert yandı. Ören, "Nereye park edeceğiz araçlarımızı? O zaman bir park yeri göstersinler biz de oraya koyalım. Bir çözüm bulsunlar o zaman. Tamam ben buraya park etmeye çok meraklı değilim. Buradaki hiçbir esnaf da meraklı değil. Buranın kaldırım olduğunu biliyoruz. Haklısınız. Ne yapalım? Evimin yakınlarında otopark yok. Eğer bir cezai işlem yapılacaksa bir otopark gösterirsin buralarda. Biz de koyarız. Kararı yerinde buluyorum evet ama çözümsüz bir düzenleme. Arkası yok. Bize bir otopark göstersinler o zaman. Bizim bu civardaki en büyük sorunumuz bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA