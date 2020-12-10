Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem
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Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem

10.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:02
Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için kaldırım işgallerinin tamamen ortadan kalkması için özen gösterdiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yaparak, şehir merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili işlem yaptı. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için kaldırım işgallerinin tamamen ortadan kalkması için özen gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerin kaldırtıldığını ve sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 18.08.2020 tarih, 2020/107 sayılı kararının 2. Maddesini içeren kaldırımların yayaların uygun hareket edebilecekleri şekilde boş bırakılması yönündeki bildiriler dağıtıldı. - MANİSA

Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem
Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem
Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan motosikletlerin sürücülerine işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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