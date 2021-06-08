Kaldırımlar Yenileniyor, Ağaç Diplerine Kompozit Izgaralar Yerleştiriliyor
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Kaldırımlar Yenileniyor, Ağaç Diplerine Kompozit Izgaralar Yerleştiriliyor

Kaldırımlar Yenileniyor, Ağaç Diplerine Kompozit Izgaralar Yerleştiriliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yenileme kapsamına aldığı caddelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yenileme kapsamına aldığı caddelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmaları ile yıllardır deforme olmuş yol ve kaldırımlar standartlara uygun, daha estetik ve konforlu bir hale getiriliyor. Yenilenen kaldırımların estetik hale getirilmesi için de Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri devreye giriyor.

Büyükşehir ekiplerinin program dahilinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yol ve kaldırımlar önce yenileniyor. Gerekli alt ve üst yapı işlemleri tamamlandıktan sonra caddelerin daha estetik ve güzel görünmesi için Park ve Bahçeler Dairesi çalışmalarına başlıyor.

Hem ağaç dipleri korunuyor hem estetik bir görüntü oluşuyor

Akdeniz ilçesinde bulunan ve bir süre önce yenileme çalışmalarının tamamlandığı Hastane Caddesi'nde Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, ağaç diplerine kompozit ızgaralar yerleştiriyor. Kompozit ağaç dibi ızgaraları hem ağaç köklerini insan kaynaklı atıklardan koruyor hem de daha estetik bir görüntü oluşturuyor.

Söz konusu caddede çalışmalarını tamamlayan ekipler daha sonra Fasih Kayabalı, Fatih, Cengiz Topel ve Çakmak Caddelerinde de aynı uygulamayı yapacak. Çalışmalar, yenilenen tüm caddelerde sürdürülecek.

"Amacımız daha estetik bir görüntü sağlamak"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şahin, "Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri burada kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi olarak biz ağaç altı ızgaraları yerleştiriyoruz. Amacımız daha estetik bir görüntü sağlamak. Izgaraların içerisine doğal taşları yerleştiriyoruz. Kenarlarını komple betonla kapatıyoruz. Temizlik açısından daha kolay olacağını düşünüyoruz. Sigara izmaritleri atılmasın, yabancı ot çıkmasın diye kenarlarını harçlarla kapatıyoruz. Daha temiz, daha estetik görüntü kazandırmak için kompozit dediğimiz ağaç ızgaraları kullanıyoruz. Bu uygulamalarımızı kent içerisinde yeni yapılan kaldırımlarda devam ettireceğiz" dedi.

Yayın Tarihi: 8. 6. 2021 10: 23: 14

Kaynak: Habermetre

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