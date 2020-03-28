Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı
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Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı

Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi.

28.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:14
Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı

Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte il genelinde dezenfekte ve temizlik çalışması başlatan Erzurum Büyükşehir belediyesi ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımlar köpüklü su ile yıkadı. Yıkanan cadde ve sokaklar daha sona dezenfekte ekiplerince ilaçlandı.

Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı

Kaynak: İHA

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Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı

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