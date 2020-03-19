Kaldırımlar da temizleniyor Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ederken yayalar tarafından sıklıkla kullanılan kaldırımlarda da etkili bir çalışma gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ederken yayalar tarafından sıklıkla kullanılan kaldırımlarda da etkili bir çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevziçakmak, Şarhöyük, Sazova, Fatih, Kumlubel, Zafer, Tunalı, Ömerağa, Güllük, Bahçelievler, Yenibağlar, Eskibağlar, Zincirlikuyu ve Uluönder Mahallelerinde detaylı şekilde temizlik çalışması yaptı. Bahar temizliği çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanarak ve süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntülerin önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.

Çalışmalar devam edecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek; çalışmaların Şirintepe, Yeşiltepe, Sütlüce, Esentepe, Batıkent, Çamlıca ve Ertuğrulgazi Mahalleleri ile devam edeceğini kaydetti. Söz konusu mahallelerin temizlik çalışmaları program çerçevesinde çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazartesi ve salı günü gerçekleştirilecek.

Kaldırımlar ve yollar temizleniyor

Tepebaşı Belediyesi öte yandan dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen koronavirüse karşı gerçekleştirdiği temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde kamusal alanlarda ve mahallelerde yoğun bir çalışma sürdürülürken, gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddeleri kullanılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında kaldırımlar ve yollar, Tepebaşı Belediyesi ekiplerince titizlik ile temizlenirken, kaldırımlar yapılan çalışmalar neticesinde hijyenik bir hal kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de halk sağlığının önemi kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız biçimde devam edeceğini bildiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA