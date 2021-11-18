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Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli

Eskişehir'de, kaldırımlara rastgele park edilen scooterlar, bazı bölgelerde yaya ulaşımını olumsuz etkiliyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, kaldırımlara rastgele park edilen scooterlar, bazı bölgelerde yaya ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Son zamanlarda, ekonomik ve kullanımın rahat olması dolayısıyla yaygınlaşan ve halk arasında 'Martı' diye tabir edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor. Direklere ve ya ağaç gövdelerine bağlanan elektrikli scooterlar, düzensiz park edildiğinde kaldırımdan yürüyen vatandaş güçlükle geçiyor. Vatandaşlar, düzensiz park edilip, kaldırımı işgal eden elektrikli scooterlara yönelik yetkililerden düzenleme bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli

Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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