Kaldırımdaki tabut polisi harekete geçirdi Niğde'de kaldırıma bırakılan tabut kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Niğde'de kaldırıma bırakılan tabut kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde kaldırımda tabut görenler, polise haber verdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, Almanya'da ölen kişinin naaşının getirildiği tabutun, cenaze nakil aracına sığmayınca daha sonra alınmak üzere kaldırıma bırakıldığını belirledi.

Ekiplerin haber vermesiyle tabut bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, ölen kişiye yapılan koronavirüs testinde olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA