KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI
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KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda bulunan kabloya temas edince elektrik akımına kapılan Harun Sütatan (13) yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda bulunan kabloya temas edince elektrik akımına kapılan Harun Sütatan (13) yaralandı.

Enerji nakil hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmaların yapıldığı Bahçelievler Mahallesi'nde kaldırımda açıkta bulunduğu öne sürülen kablolara temas eden Harun Sütatan, akıma kapılarak yaralandı. Çocuk, çığlıklarını duyanların çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, mahallede başka bir olay yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Tanrıverdi, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, "Olay anında buradaydım. Kablolar ucu açık şekilde duruyordu ve yaralı çocuk üzerinden geçerken akıma kapılarak yaralandı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaldırımda bulunan kablolardaki enerjinin de kesildiği belirtildi.

KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI
KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI
KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI
KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI
KALDIRIMDAKİ KABLOYA TEMAS EDEN HARUN, AKIMA KAPILARAK YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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