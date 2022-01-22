Kaldırımda yürüyen kızın üstüne kar kütlesi böyle düştü Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı da çöktü Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düşerken, Pazar yerinin çatısı da kar kalınlığına dayanamayarak çöktü Bayır Mahalle...

FIRAT, MALATYA (İHA) - Kaldırımda yürüyen kızın üstüne kar kütlesi böyle düştü

Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı da çöktü

KARABÜK - Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düşerken, Pazar yerinin çatısı da kar kalınlığına dayanamayarak çöktü

Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü. O anların güvenlik kamerasına da yansıdığı olayda kar kütlesinin üzerine düşen ve yere kapaklanan genç kız hızla bulunduğu yerden kalkarak, işyerine sığındı. Yaşanan olayın şokunu üzerinden atan ve yara almadan atan genç kız yoluna devam etti.

Pazar yerinin çatısı çöktü

Öte yandan geçtiğimiz gün kısmen çökmelerin yaşandığı Şirinevler Pazaryerinin büyük kısmı karın ağırlığına dayanamayarak, kalan kısımları da çökme tehlikesi altında. Semt pazarının Salı günleri kurulduğu alanın tedbir amaçlı güvenlik şeridi ile kapatılması facianın da önüne geçti.

Olay anına şahit olan Enes Kurşun, " Bir çatırdama duydum ve arkama döndüğümde önce Pazar yerinin önce orta kısmı ardından ise yanları biranda çöktü. Altında insan ve araç yoktu" dedi.