Kaldırımda yürüyen kıza otomobil çarptı

Şanlıurfa'da kaldırımda yürüdüğü sırada yoldan çıkan otomobilin çarptığı kız ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da kaldırımda yürüdüğü sırada yoldan çıkan otomobilin çarptığı kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Diyarbakır yolu üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AFH 679 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımda yürüyen Zemzem K.'ya çarpan otomobil, iş yerlerinin önündeki demir korkulukları devirerek ters döndü. Otomobildekiler yaralanmazken, bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı