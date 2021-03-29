DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
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DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kameradaDENİZLİ'nin en yoğun yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, kaldırımda yürüyen Halil Can İskender (19), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklanarak, yaralandı.

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Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada

DENİZLİ'nin en yoğun yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, kaldırımda yürüyen Halil Can İskender (19), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklanarak, yaralandı. İskender'e ilk müdahaleyi bu sırada olay yerinden geçen 2 kadın sağlık görevlisi yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, bıçaklama anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında yaşandı. Halil Can İskender, kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. İskender, kanlar içinde kalarak, yere yığıldı. Gence ilk müdahaleyi, bu sırada olay yerinden geçen 2 kadın sağlık çalışanı yaptı. Sağlıkçılardan biri, aşırı kan kaybeden İskender'in bacağını iple bağlayıp, tampon yapmaya çalışırken, diğeri ise moral vermeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçak darbelerinin atardamarına isabet ettiği belirlenen İskender, sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, İskender'in bıçaklandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İskender'in kaldırımda yürüdüğü sırada, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından iki kez bacağından bıçaklandığı ve şüphelinin kaçtığı yer alıyor.

DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada
DENİZLİ Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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