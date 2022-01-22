Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
KARABÜK'te kaldırımda yürürken genç kızın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.
KARABÜK'te kaldırımda yürürken genç kızın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Panik içerisinde düştüğü yerden kalkan kız, bir iş yerine girerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde önceki gün kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Yere yığılan genç kız, panik içerisinde ayağa kalkıp, diğer 2 kadınla birlikte iş yerine sığındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.