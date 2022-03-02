ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Kaldırımda yürürken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi tekel bayiye sığındı

ADANA - Adana'da 2 kişi kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda tabanca ile vurulan iki kişi bir tekel bayinin içerisine sığındı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler otomobilden inerek kaldırım kenarında yürüyen Alparslan D. ve Emre Y.'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunlarla Alparslan D. ve Emre Y'ye vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırganlar ise otomobile binerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı Alparslan D. ile Emre Y. çevredeki bir tekel bayinin içerisine sığınarak yardım istedi. İş yeri sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.