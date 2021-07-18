Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
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Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan bir araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan bir araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Meydana gelen kazada kaldırımdaki yaya hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü aracından inerek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Konak yönünden Çınarlı istikametine seyir halinde olan Cengiz K. idaresindeki 35 DE 0755 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak yakınında takla atan otomobil, yol kenarında yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. Kazanın ardından sürücü Cengiz K., aracın içinden çıkıp kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken Halkapınar Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilin çarptığı Ali İhsan Yardır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Öte yandan, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin kaldırılmasıyla, trafik akışı normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Akbaba

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