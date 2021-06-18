Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
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Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı Osmaniye'de bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada bir marketin önünde fark ettiği bisikleti çaldı.

Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada bir marketin önünde fark ettiği bisikleti çaldı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için gelen şahıs bisikletini marketin önüne park etti. Marketten çıktığında bisikletinin yerinde olamadığını fark eden şahıs polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler kaldırımda yürürken marketin önündeki bisikletin kilitli olmadığını fark eden bir şahsın çaldığını gördü. Eşkalinden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.D. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı
Yolda yürürken gördüğü bisikleti böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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