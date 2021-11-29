Kaldırımda yürürken 6. kattan kafasına cam düştü - Haberler
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Kaldırımda yürürken 6. kattan kafasına cam düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaldırımda yürürken 6. kattan kafasına cam düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kafasına 6 kattan cam düşen yaşlı adam yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kafasına 6 kattan cam düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın 6. katından cam aşağı düştü. O sırada kaldırımda yürüyen Ramazan B.'nin (72) kafasına isabet eden cam yaralanmasına neden oldu. Kanlar içinde kalan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Kaldırımda yürürken 6. kattan kafasına cam düştü

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