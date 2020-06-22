Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yayanın önüne beton parçası düştü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yayanın önüne beton parçası düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda yaya, yaralanmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi Numara 26 önünde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişinin önüne, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden beton parçası düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda yaralanmayan yaya, şok yaşadı. Görüntülerde, beton parçasının yaya yürürken aniden önüne düşerek, paramparça olduğu ve yayanın arkasına dönüp, kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA