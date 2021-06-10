Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması
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Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması Beşiktaş'ta yoğun trafikte ilerleyebilmek için kaldırıma çıkan bazı motosiklet sürücüleri, yayalara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yoğun trafikte ilerleyebilmek için kaldırıma çıkan bazı motosiklet sürücüleri, yayalara zaman zaman zor anlar yaşattı. Bir yayanın tüm ısrarlarına rağmen motosiklet sürücüsü tüm ısrarlara rağmen kaldırımda ilerlemeye devam etti.

Motosiklet sürücüsü ile yaya arasındaki tartışma, Beşiktaş'ın yoğun bölgelerinden Kabataş'ta yaşandı. Mesainin bitmesiyle birlikte caddede trafik artınca ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücüleri, çareyi kaldırıma çıkmakta buldu. Durumdan rahatsız olan bir yaya ise kaldırımda ilerleyen motosikletli sürücülerle tartıştı. Kaldırımın dar bir bölmesinde motosikletli sürücü ile karşılaşan yaya sürücüye yol vermek istemedi.

Tüm ısrarlara rağmen kaldırımdan inmedi

Motosikletin kaldırımda gidemeyeceğini belirten yaya ısrarla sürücünün motosikletini kaldırımdan indirmesini ve normal trafikten ilerlemesini istedi. Yaya tartışmaya ilişkin o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Bir süre tartışan taraflar zaten dar olan kaldırımda birbirine yol vermek isteyemedi. Kaldırımda yürüyen vatandaşın tüm ısrarlara rağmen kaldırımdan inmeyen sürücü, bir süre sonra yine kaldırımda ilerlemeye devam etti.

Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması
Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması
Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması
Kaldırımda yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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