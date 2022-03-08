Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı - Haberler

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Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı

Adıyaman'da kaldırım üzerinde yaban nanesi olarak da bilinen yarpuz otu satan kadını gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri alarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izin yapmasını sağladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kaldırım üzerinde yaban nanesi olarak da bilinen yarpuz otu satan kadını gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri alarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izin yapmasını sağladı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman'ın Kahta Caddesi kaldırımında yarpuz otu satan Besime Öksüz'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürpriz yaptı. Besime Öksüz'e karanfil veren Zeynel Abidin Kıymaz, kadının kaldırım üzerinde bulunan tezgahında yer alan tüm yeşil yapraklı sebzeleri satın alarak günü izinli geçirmesini sağladı. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün çalışma. Bu gideceksin evinde istirahat edeceksin. İstirahat et, keyfine bak, yeşilliğinin parasını ben ödeyeceğim. Kadınlar Günün Kutlu olsun" dedi.

Besime Öksüz ise teşekkür ederek ilk defa Kadınlar Günü'nün kutlandığını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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