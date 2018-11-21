Kaldırımda Uyuya Kalan Dilenci Çocuk Yürekleri Burktu
Samsun'da dilencilik yapan küçük çocuk, sokak ortasında uyuya kaldı. Küçük çocuğun bu halini görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri küçük çocuğu bulmak için çalışma başlattı.
Samsunda'da dilencilik yaptığı kaldırımda uyuyakalan küçük çocuk, görenlerin yüreklerini burktu.
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde dilencilik yapan bir çocuk, saat 21: 30 sıralarında oturduğu yerde uyuyakaldı.
ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Soğuk havaya rağmen beton zeminde uyuyan çocuğu görenler cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşların ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, uyanıp, bölgeden ayrılan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.