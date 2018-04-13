Kaldırımda Unutulan Valiz Polisi Alarma Geçirdi

Kaldırımda Unutulan Valiz Polisi Alarma Geçirdi

Samsun’da kavşak kenarına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Kaldırımda Unutulan Valiz Polisi Alarma Geçirdi

Samsun'da kavşak kenarına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gere, kavşakta bulunan kaldırımda unutulan valizi fark eden vatandaşlar, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler valizi şüpheli bularak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İlk olarak yolu trafiğe kapatan ekipler ardından valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı.

Yarım saat sonra ise bir kadın olay yerine gelerek, valizin kendisine ait olduğunu ve otobüsten indiği sırada unuttuğunu söyledi. Valiz, kadına teslim edildi ve güvenlik önlemi de kaldırıldı. - SAMSUN

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