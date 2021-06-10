Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı Alkollü gençlerin sızdığı yer gazetecilerin önü olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Araçta sızan genç, gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı Diğer alkollü...

Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı

Alkollü gençlerin sızdığı yer gazetecilerin önü olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı

Araçta sızan genç, gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı

Diğer alkollü gencin, arkadaşının hastaneye kaldırılışından haberi dahi olmadı

ANTALYA - Antalya'da alkol alıp araç ve kaldırımda sızan gençlerin seçtikleri adres, o sıra halı saha maçından dönen gazeteci ordusunun bulunduğu alan olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Araçta sızan genci polis ve sağlık ekipleri uyandıramadı, gazetecilerin kamera ışıkları ayılttı. Gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşayan genç, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı, diğer alkollü genç ise hemen yanı başındaki arkadaşının ambulansla hastaneye kaldırılmasından haberi dahi olmadı.

İlginç olay, dün akşam 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Kısıtlama saati öncesinde dışarıda alkol alan Mustafa T. ile arkadaşı Halil A., 63 M 0163 plakalı araçlarını bir halı sahaya yakın noktaya park ederek alkol almaya devam etti. Gençlerden Mustafa T., aracın sürücü koltuğunda sızdı, arkadaşı Halil A. ise kaldırımda. Gençleri görenler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü ve arkadaşını kendine getirmek için çaba harcasa da başarılı olamadı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri istendi.

Gazeteci ordusunun önüne düştüler

Bu sırada halı sahada futbol maçı yapan 10'u geçkin gazeteci, maç çıkışında hemen önlerinde yaşanan olaya denk geldi. Kamera, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarını çıkaran gazeteciler, sızan gençlerin o anlarını çekmeye başladı.

Kamera ve fotoğraf makinelerini görünce ayıldı

Talep üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sızan Mustafa T'yi uyandırmaya çalıştı. Oldukça derin uyuyan Mustafa T. sağlık ve polis ekipleri tarafından sedyeye alındı. Bu sırada kamera ışıklarıyla bir ara gözlerini açan genç, neye uğradığını şaşırdı. Mustafa T, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edip sedyeden kalkmak istese de, başarılı olamadı. Ambulansa alınan genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı

Arkadaşının hastaneye götürüldüğünden haberi bile olmadı

Arkadaşının hastaneye kaldırıldığından bir haber olan Halil A. ise, oturmakta ve ayakta durmakta zorlandı. Arkadaşı gibi gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Halil A., bir süre alkol aldıklarını ve eve gideceklerini söyledi. Halil A., arkadaşının durumunu soran gazeteciye, "Yok abi iyiydi. Ambulansa götürdüklerini görmedim" diye cevap verdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmeyen Halil A., bir yakınlarıyla birlikte evine götürüldü.

Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı
Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı
Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı
Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Polis 'Conoca'yı çözüp şebekeyi çökertti
Polis 'Conoca'yı çözüp şebekeyi çökertti
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım
Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:00:53. #1.14#

title