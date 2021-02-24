Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada

24.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:48
Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada

GAZİANTEP'te, kaldırımda oturan engelli kişi, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışarak yaralandı.

GAZİANTEP'te, kaldırımda oturan engelli kişi, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Şubat günü Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, başka bir sokaktan aniden dönen minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kaldırımda oturan Suriye uyruklu ve engelli olduğu öğrenilen bir kişi ile bakkaldan çıkan iki küçük çocuğun üzerine doğru gitti. Çocuklar son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtulurken, yürüme engeli nedeniyle yerinden kalkamayan Suriye uyruklu kişi ise araç ile duvar arasında sıkıştı. Kaza sonrası araçtan inenler, otomobili geri iterek sıkışan engelliyi yaralı kurtardı. Yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada
Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Toygun Ateş Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:49:25. #1.15#
title