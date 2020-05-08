Kaldırımda oturan vatandaşın üzerine beton parçaların düştüğü anlar kamerada
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Kaldırımda oturan vatandaşın üzerine beton parçaların düştüğü anlar kamerada

Kaldırımda oturan vatandaşın üzerine beton parçaların düştüğü anlar kamerada
08.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:13

Kadıköy'de kaldırımda oturan bir vatandaşın başına adeta bir anda taş yağdı.

Kadıköy'de kaldırımda oturan bir vatandaşın başına adeta bir anda taş yağdı. Binanın çatısından kopan beton parçalarının üzerine düştüğü vatandaş, neye uğradığını şaşırdı. Düşen beton parçalarının kafasına isabet etmemesi olası bir faciadan kurtulan vatandaş omuzundan yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Vecdi Akgül telefon tamircisine verdiği telefonunu beklemek için bir kaldırıma oturdu. O sırada binanın çatı çıkıntısından kopan beton parçaları bir anda adamın üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran Akgül yerinden fırlayıp kaçtı. Beton parçaların düşmesi nedeniyle Akgül omuzundan yaralandı. Öte yanda düşen parçaların Akgül'ün kafasına isabet etmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda oturan üzerine başına bir anda beton parçalar düşmeye başlıyor. Neye uğradığını şaşıran adam yerinden fırlayıp kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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