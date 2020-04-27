Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü KAYSERİ'de, kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

KAYSERİ'de, kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre K. (30) yönetimindeki 06 BDJ 532 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda bulunan Ziya Turgut Işık'a (62) çarpan araç ardından da park halindeki bir otomobil ile taksi durağına çarparak durdu. Kazada yaralanan Ziya Turgut Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Emre K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA