Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
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Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)

19.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:40
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)

OĞUL TOPRAĞA VERİLDİKonya'da, dün alışveriş yapmak için markete gitmek üzere kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen (5), bugün Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da,  dün alışveriş yapmak için markete gitmek üzere kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen (5), bugün Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan anne Sibel Özkan (36), tekerlekli sandalyede oğlu ve eşini son yolculuklarına uğurladı. Anne Özkan, "Beni Eymen'imin yanına götürün, ne yapacak o orada" diye ağladı.  

'AİLELER OTOMOBİL ANAHTARINI VERİP GENÇLERİ SOKAĞA BIRAKIYOR'Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan (51), kazaya neden olan sürücü Furkan O.'nun (19) en ağır cezayı almasını istedi. Olayın kaza değil, adeta bir cinayet olduğunu belirten İsa Özkan,  şunları söyledi: "Üzücü bir durum. Normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Kardeşim de işinden evine giden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Sürücünün yaptığı bir cinayettir. İnşallah en kısa zamanda gerekli işlemler yapılır ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Aileler, arabalarının anahtarını veriyor ve  gençleri sokağa bırakıyor. Kaldırımda suçsuz, günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Maalesef ikisini de kaybettik. Yasalar bunlarla karşı daha güçlü olur umarım."

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Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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