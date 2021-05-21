Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı
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Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı

Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de, ana caddede kaldırımda tere, maydanoz gibi ürünler satan kadınlar arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, ana caddede kaldırımda tere, maydanoz gibi ürünler satan kadınlar arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda tezgah kurarak tere, maydanoz gibi ürünler satan kadınlar arasında yer tartışması çıktı. Tartışma, diğer kadınların da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girip, tarafları yatıştırırken, çağırılan polis ekipleri, kavgaya karışan 4 kadını gözaltına aldı.


Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı
Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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