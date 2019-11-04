Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

04.11.2019 11:39

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın kaldırımda geçen dram dolu hayatı görenlerin yüreklerini sızlatıyor. 5 çocuğu olmasına rağmen yıkık dökük olan evinin kapısının önündeki kaldırımda yatıp kalkan Ayten nine, soğuk gecelerde bile kendisine mesken edindiği kaldırımda sokak hayvanları ile yatıp kalkıyor. Mahallesinde bulunan okuldan su ihtiyacını karşıladığını, sokak lambasının verdiği aydınlık sayesinde elektrik ihtiyacının olmadığını belirterek kimseden bir talebinin olmadığını belirten çaresiz kadın, aslında kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.



Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Enstitü Caddesi üzerindeki 138 numaralı müstakil evinin önündeki kaldırımı mesken edinen 81 yaşındaki Ayten Çam, gündüzleri şehir merkezinde dolaşıp vaktini geçiriyor. Gündüzleri şehirde dolaşarak, geceleri ise karanlıkla birlikte yalnız başına kalan çaresiz kadın birkaç parça kıyafet ve birkaç bidon sudan oluşan eşyaları ile kaldırımda yaşıyor. Geceleri soğuğa rağmen kaldırımda yatıp kalkan yaşlı kadın, kendisine miras kalan evini tamir ettiremediği için sokakta yaşamak zorunda kaldığını belirterek bu durumdan da şikayetçi olmadığını söyledi. Görenlerin yüreğini sızlatan yaşam öyküsüne rağmen halinden hiç şikayetçi olmayan çaresiz kadın battaniyesinin oldukça iyi olduğunu ve kaldırımda yatmasına rağmen üşümediğini belirterek, "Para denkleştirip evimi yaptıramadım. Param olur evimi yaptırabilirsem misafir de kabul ederim. Ancak şu anda imkansızlıklar nedeniyle kaldırımda yaşıyorum ama burada yaşamaya da alıştım. Herhangi bir sıkıntım yok" diye konuştu.



"Vicdanımız sızlıyor ama bir şey de yapamıyoruz"



Yıllardır Ayten teyzenin zor şartlar altında yaşadığını ve vicdanlarının sızladığını belirten komşuları, "Yazın bir şekilde olup gidiyor da kışın içimiz sızlıyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz kaloriferli evlerde zaman zaman üşürken, Ayten teyzenin buz gibi kaldırımda yatıp kalkması vicdanımızı sızlatıyor. Ayten teyzenin bu zor hayattan kurtarılmasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA